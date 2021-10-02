Попугай знакомится с малышом - ничего милее вы сегодня уже не увидите! (Видео)

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube любопытные и впечатляющие кадры, которые пришлись по вкусу пользователям сети.

К женщине из штата Техас в гости приехал маленький племянник. Разумеется, ребенок сразу же заинтересовал местного большого попугая, который отправился знакомиться с новым жителем.

Хозяйка птицы поняла, что сейчас будет и включила камеру, когда питомец подлетел к малышу. Попугай приблизился к ребенку и четко произнес слова приветствия. Племянник, в свою очередь, не растерялся и тоже говорит - "Привет". Этот момент восхитил всех окружающих и пользователей сети. Люди в одночасье заявили, что ничего милее сегодня они уже не увидят! Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-