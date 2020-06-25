Популярная американская актриса развелась с мужем и вернула фамилию

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса и певица из США Зои Дешанель официально расторгла брак с продюсером Джейкобом Печеником. Об этом сообщает NYP.

Желание развестись удовлетворил Верховный суд Лос-Анджелеса. Пара продюсера и звезды мирно разошлась после четырех лет совместной жизни. В браке у них родились мальчик и девочка. Суд принял решение оставить совместную опеку.

После развода актриса Зои вернула себе свою девичью фамилию – Дешанель. Актриса за свою карьеру уже успела сняться во множестве популярных фильмов. В том числе, она исполнила роли в кинолентах "Автостопом по галактике", "500 дней лета", "Всегда говори да", "Маниакальный" и "Мост в Терабитию". -0-