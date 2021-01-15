Популярная модель опубликовала фото и затмила даже самых красивых звезд (Фото)

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все мужчины сходятся во мнении, что модели Victoria's Secret всегда великолепны, но после нового поста Жозефины Скривер в Instagram, мало у кого остались вопросы.

Многие пользователи уверены, что девушка является самой милой и красивой из всех ангелов Victoria's Secret. Дополнительно в этом убеждает новый снимок Жозефины Скривер, на котором она предстала в купальнике. Впечатляющая красота и фигура девушки не оставила равнодушным никого.

В комментариях стали быстро появляться комплименты в адрес Жозефины Скривер, а многие уверены, что девушка - самая красивая из моделей Victoria's Secret. -0-