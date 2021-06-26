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Калейдоскоп
26 июня 2021, 14:25

Популярная певица сделала в пустыне еще жарче, примерив белое бикини (Фото)

Николь Шерзингер. Фото из Instagram
Николь Шерзингер. Фото из Instagram

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер отправилась в Португалию и принялась делиться в Instagram новыми кадрами.

Артистка отправилась в путешествие, однако пейзаж никого не заинтересовал. Певица Николь Шерзингер прогулялась перед камерой в пустыне, сделав окружающую обстановку еще жарче, ведь от белого бикини и стройной фигуры популярной певицы никто не смог оторвать взгляд.

Поклонники 42-летней звезды не остались равнодушными к фотографиям и быстро отреагировали на снимки. Они завалили Николь Шерзингер множеством восхищенных комментариев, а также оставили огромное число лайков. -0-

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