Популярная певица сделала в пустыне еще жарче, примерив белое бикини (Фото)

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер отправилась в Португалию и принялась делиться в Instagram новыми кадрами.

Артистка отправилась в путешествие, однако пейзаж никого не заинтересовал. Певица Николь Шерзингер прогулялась перед камерой в пустыне, сделав окружающую обстановку еще жарче, ведь от белого бикини и стройной фигуры популярной певицы никто не смог оторвать взгляд.

Поклонники 42-летней звезды не остались равнодушными к фотографиям и быстро отреагировали на снимки. Они завалили Николь Шерзингер множеством восхищенных комментариев, а также оставили огромное число лайков. -0-