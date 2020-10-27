Популярная супермодель объявила о своей беременности

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская супермодель, актриса и бизнес-леди Эмилия Ратаковски сообщила в Instagram, что носит ребенка.

Позже эту информацию она подтвердила в интервью журналу Vogue, где поделилась несколькими мыслями. В частности, Эмилия Ратаковски рассказала, что не будет скрывать пол ребенка. Также она поделилась трогательным моментом из своих отношений. Модель отмечает, что ее супруг любит говорить "мы беременны".

Фолловеры и пользователи сети поздравили Ратаковски в комментариях и пожелали множество приятных вещей ей и ребенку. За несколько часов пост собрал более 1,3 млн лайков и тысячи отзывов. -0-