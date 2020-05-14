Популярный повар рассказала о необычном и секретном ингредиенте для идеальной яичницы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый телевизионный повар Мэгги Бир из Австралии поделилась со зрителями своим секретным ингредиентом для приготовления великолепной яичницы, сообщает портал Perth Now.

Во время очередного выпуска своего кулинарного шоу она поделилась необычным ингредиентом, который, на первый взгляд, может только испортить яичницу-болтунью.

Сначала шеф-повар берет четыре яйца и разбивает их в горшочек, после этого взбивает их венчиком и добавляет треть стакана сливок и соль. После всех этих процедур очередь доходит до секретного ингредиента - апельсиновой кожуры.

Повар отмечает, что добавлять апельсиновую цедру в смесь как можно раньше, потому что чем дольше она в ней будет, тем насыщеннее будет вкус. После этой фразы она берет апельсин и трет кожуру на терке над горшочком.

Затем повар рекомендует все тщательно перемешать и вылить смесь на разогретую сковороду, смазанную небольшим количеством сливочного масла. Она жарит болтунью несколько минут, постоянно помешивая лопаткой, а затем подает на тосте с маслом, посыпав его перцем. -0-