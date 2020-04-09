Популярный сайт предлагает путешествовать по миру и получать $2,5 тыс. в неделю

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 9 апреля 2020
Минск Малооблачно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:31 Профилактическая декада "Ребенок - главный пассажир" проходит в Гомельской области Регионы
07:20 В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом - 1,9 тыс. В мире
07:15 Экспорт продукции МТЗ в страны Африки вырос на 70% Экономика
07:03 Онлайн-конференция о применении нововведений в сфере госзакупок пройдет в пресс-центре БЕЛТА 10 апреля Экономика
07:00 Картина дня: сроки вступительной кампании, меморандум о сотрудничестве с Китаем и запрет на посещение лесов Общество
00:56 Сын президента Сербии заразился коронавирусом В мире
00:37 Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве возросло до четырех В мире
00:18 В Берлине горело новое здание Городского дворца В мире
08.04.20
08.04.20 23:46 ЕС выделит 20 миллиардов евро на борьбу с COVID-19 в странах за пределами Европы В мире
08.04.20 23:31 Китай передал Беларуси сертификаты на безвозмездно предоставляемые медизделия для борьбы с COVID-19 Общество
08.04.20 22:49 В Москве произошел пожар в доме престарелых В мире
08.04.20 22:34 Цена нефти марки Brent ускорила рост до 6% В мире
08.04.20 22:15 В США число заразившихся коронавирусом превысило 400 тыс. В мире
08.04.20 22:12 Участников из 9 стран объединила международная онлайн-конференция в Университете МЧС Общество
08.04.20 21:59 МВД рассказало, как не стать жертвой кибермошенников в условиях распространения коронавируса Общество
08.04.20 21:50 Белорусский союз женщин дает старт масштабной акции поддержки медиков Общество
08.04.20 21:39 Пасхальную пищу католики Беларуси могут благословить дома Общество
08.04.20 21:29 Брестское "Динамо" обыграло "Шахтер" в полуфинальном матче Кубка Беларуси Спорт
08.04.20 21:12 В Гомельской области на покупку оборудования и средств защиты для медиков выделено Br2,5 млн Регионы
08.04.20 20:41 Взрыв произошел во дворе дома в Брестском районе - пострадал мужчина Происшествия
08.04.20 20:37 В Минске автомобиль сбил двухлетнего мальчика на самокате Происшествия
08.04.20 20:32 Третий за сутки крупный лесной пожар зафиксирован в Гомельской области Происшествия
08.04.20 20:16 Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки в США В мире
08.04.20 19:59 Еврокомиссия рекомендует странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая В мире
08.04.20 19:39 Футболисты "Славии" победили БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси Спорт
08.04.20 19:33 Транзитным перевозчикам выделили четыре дополнительных пункта для отдыха, питания и заправки Общество
08.04.20 19:12 Белорусские предприятия стали победителями премии СНГ 2019 года в области качества Общество
08.04.20 19:03 Мингорисполком и облисполкомы 11 апреля проведут прямые телефонные линии Общество
08.04.20 18:59 Неизвестные "заминировали" все самолеты в московском аэропорту Шереметьево В мире
08.04.20 18:56 ФХБ приостановила все детско-юношеские соревнования Спорт
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
09 апреля 2020, 07:01

Популярный сайт предлагает путешествовать по миру и получать $2,5 тыс. в неделю

Фото HushHush
Фото HushHush

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный сайт о люксовых вещах открыл вакансию, которую можно с легкостью назвать мечтой. Объявление разместили на официальном сайте.

Кандидату необходимо будет путешествовать по миру и проводить обзор дорогостоящей недвижимости. Например, работник обязан будет оценить комфорт роскошного замка во Франции, дорогостоящей виллы в Испании или особняка в США.

После проведения осмотра человек обязан будет составить подробный отчет на 800 слов с описанием всех удобств, оценкой доступности, чтобы позже эту информацию могли разместить на сайте. "Соискатели также должны продемонстрировать свою надежность, талант, подмечать детали и иметь навыки написания хороших текстов", - сообщается в объявлении.

Для работы необходимо иметь подлинный паспорт, умение красиво писать рецензии и не обладать судимостями. За путешествие по миру и проживание в роскошных апартаментах работодатель готов платить кандидатут $2,5 тысячи в неделю.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
интернет недвижимость путешествие работодатель сайты
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео Лайфхак для волос от блогерши из TikTok впечатлил пользователей сети
Рики Мартин. Фото из Instagram Рики Мартин впервые показал своего четвертого ребенка
Фото из Instagram Алсу показала изящную фигуру в спортивным костюме
Александр Васильев рассказал о состоянии здоровья Надежды Бабкиной
Фото из Instagram Zivert показала, как расслабляется ее собака - фанаты нашли фото самыми милыми на свете
Фото из Instagram Яна Рудковская рассекретила "запрещенное" блюдо на своем столе
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: экономика и жизнь людей - вопрос номер один
В Беларуси в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тыс. медиков
Прорабатывается введение административной ответственности за нарушение режима самоизоляции - Караник
Время возможностей! Лучшие условия для покупки квартир в самых заметных комплексах Минска
Топ-новости
Картина дня: сроки вступительной кампании, меморандум о сотрудничестве с Китаем и запрет на посещение лесов
МИД оказал помощь в возвращении на родину более 6 390 белорусов
Китай передал Беларуси сертификаты на безвозмездно предоставляемые медизделия для борьбы с COVID-19
Онлайн-конференция о применении нововведений в сфере госзакупок пройдет в пресс-центре БЕЛТА 10 апреля
Минздрав не дает данные о COVID-19 с разбивкой по районам из-за нездорового интереса к заболевшим
Орда рассказал о механизмах страхования работников учреждений здравоохранения
В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020-2021 годы
Врачи рассказали об отличиях гриппа и коронавирусной инфекции
Белорусская компания закупила в Китае 50 тыс. тестов на коронавирус и передала их Минздраву
Участников из 9 стран объединила международная онлайн-конференция в Университете МЧС
Порывистый ветер и до +22°С ожидается в Беларуси 9 апреля
В Минске около 15% граждан нарушают режим самоизоляции
БПЦ призывает ослабленных и заболевших людей смотреть трансляцию богослужений дома
В Гомеле начнут отключать горячую воду с 12 мая
Брестские предприятия переориентируются на выпуск масок и дезсредств
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.