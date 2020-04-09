Популярный сайт предлагает путешествовать по миру и получать $2,5 тыс. в неделю

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный сайт о люксовых вещах открыл вакансию, которую можно с легкостью назвать мечтой. Объявление разместили на официальном сайте.

Кандидату необходимо будет путешествовать по миру и проводить обзор дорогостоящей недвижимости. Например, работник обязан будет оценить комфорт роскошного замка во Франции, дорогостоящей виллы в Испании или особняка в США.

После проведения осмотра человек обязан будет составить подробный отчет на 800 слов с описанием всех удобств, оценкой доступности, чтобы позже эту информацию могли разместить на сайте. "Соискатели также должны продемонстрировать свою надежность, талант, подмечать детали и иметь навыки написания хороших текстов", - сообщается в объявлении.

Для работы необходимо иметь подлинный паспорт, умение красиво писать рецензии и не обладать судимостями. За путешествие по миру и проживание в роскошных апартаментах работодатель готов платить кандидатут $2,5 тысячи в неделю.-0-