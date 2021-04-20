"Поразительно": сходство дочери Анастасии Заворотнюк со звездной мамой восхитило Instagram

Анастасия Заворотнюк. Фото из Instagram
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram результат новой фотосессии, которая восхитила пользователей.
25-летняя дочь актрисы Анна Заворотнюк предстала перед камерой в платье молочного цвета. Юзеров сети восхитила красота девушки, но еще больше восторга вызвало сходство дочери Анастасии Заворотнюк со своей звездной мамой.
Многие фолловеры не с первого раза отличили девушку от актрисы, однако позже под постом стало появляться все больше восхищенных комментариев: "Один в один Настя", "Поразительно", "Думал Анастасия так помолодела". Неудивительно, что пост вызвал бурное обсуждение и быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-