Поразительное преображение Ирины Дубцовой восхитило Instagram

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ирина Дубцова поделилась в Instagram новым постом, который произвел настоящий фурор.

Артистка опубликовала несколько кадров из отпуска в Турции, где она гуляет и отдыхает под жарким солнцем. Впрочем, не этот факт привлек внимание фолловеров звезды. Поклонники не смогли сдержать восхищения и отметили, что Ирина Дубцова поразительно преобразилась, сильно похудев.

Новая стройная фигура знаменитости произвела настоящий фурор в Instagram, из-за чего посты за непродолжительное время собрали десятки тысяч лайков и множество разнообразных комментариев.-0-