Поразительное сходство! Двойников популярных мультяшных героев нашли в реальной жизни - фото

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи Twitter запустили новый тренд: люди стали искать свои копии в мультфильмах.

Найти двойника в реальной жизни - не простое занятие, однако юзеры соцсети решили пойти дальше. Кому нужен близнец в реале, когда можно найти "себя" в мультфильме.

Пользователи принялись делиться снимками из жизни и сравнивать себя с популярными анимационными героями. Удивительно, но на некоторых фото сходство просто поразительное!

Me irl vs animated me https://t.co/5AKfh6cBON pic.twitter.com/HJzelDbJWh — wally edge but with teeth (@AStreetprowl) June 23, 2020

Тренд быстро стал вирусным, а в Twitter за несколько дней появились тысячи постов со снимками.-0-

Фото Twitter