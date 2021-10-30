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Калейдоскоп
30 октября 2021, 20:33

"Поразительное зрелище": художник из Германии создал графическую иллюзию на асфальте (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Эдгар Мюллер – мастер иллюзии, рисующий трехмерные оптические картины на асфальте. На фестивале мировой культуры, который проходил в Ирландии в 2008 году, был снят процесс создания этого произведения искусства.

На кадрах запечатлены 5 дней трудоемкой работы Эдгара вместе с пятью его помощниками. В результате получилась уникальная 3D иллюзия ледникового периода. Работа мастера была создана на асфальте площадью 250 квадратных метров.

Видео посмотрели более 9 миллионов человек. Ролик собрал 25 тысяч лайков и более 2 тысяч комментариев от пользователей, восхищенных талантом мастера: "Фантастика! Супер!", "Поразительное зрелище!", "Невероятная красота!"

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