Поросята пришли на помощь рыбе и спасли ей жизнь - видео

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень впечатляющим и трогательным роликом поделился один из пользователей в Twitter.

Молодой человек показал удивительные кадры взаимовыручки из мира животных. Он пояснил, что несколько поросят мирно отдыхали на берегу реки, когда заметили огромную рыбу.

Бедолага по непонятным причинам оказался на суше, из-за чего его время стремительно заканчивалось. Благо, поросята оказались на удивление дружелюбными животными.

The smallest act of kindness

Is worth more than the greatest intention???? pic.twitter.com/eQijHBxkUM — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 23, 2020

Вместе они подбежали к водному обитателю. После этого принялись своими пятачками подталкивать рыбу к воде. Это сработало и через несколько секунд она оказалась в своей родной стихии. После этого житель озера задорно ударил хвостом по водной глади, в знак благодарности, и скрылся на глубине. -0-