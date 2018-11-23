Портрет Диккенса возрастом двести лет нашли на распродаже в ЮАР

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании выставили в галерее портрет писателя Чарльза Диккенса, написанный в 1843 году. Как сообщает The Guardian, картина была найдена на распродаже в южноафриканском Питермарицбурге. Портрет эксперты оценили в $230 тыс.

Неизвестный покупатель приобрел картину за $34. Она хранилась в коробке со старым приемником и металлической фигуркой лобстера. Продавец продавал только раму, а саму картину хотел выбросить.

Выяснилось, что портрет Диккенса нарисовала британская художница Маргарет Гиллис. Вероятно, в ЮАР картину отвез один из родственников Гиллис, который иммигрировал туда.

22 ноября арт-дилер выставил портрет Диккенса у себя в галерее. Он предложил представителям Музея Чарльза Диккенса в Лондоне приобрести эту картину за $230 тыс. В Интернете объявили сбор средств на покупку портрета.-0-