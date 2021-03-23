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Калейдоскоп
23 марта 2021, 01:31

Португальский футболист выбил мяч от ворот, но перестарался - за ним был решающий гол! (Видео)

Фото из архива
Фото из архива

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время футбольной встречи между клубами "Варзим" и "Марфа" в Португалии произошел интересный момент.

Шел второй тайм игры, когда вратарь Рикарду Нунеш из "Варзима" выбил мяч от своих ворот. Казалось бы, что ничего необычного, вот только футболист немного перестарался. Прямо с середины своей "штрафной" игрок клуба отправил мяч через все поле в ворота оппонента.

Этот момент попал на видео и впечатлил юзеров, но еще больше повеселило людей то, что это для Рикарду второй подобный гол в карьере. К слову, команда вратаря победила со счетом 2:0, а за ним был решающий гол. -0-

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