Португальский футболист выбил мяч от ворот, но перестарался - за ним был решающий гол! (Видео)

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время футбольной встречи между клубами "Варзим" и "Марфа" в Португалии произошел интересный момент.

Шел второй тайм игры, когда вратарь Рикарду Нунеш из "Варзима" выбил мяч от своих ворот. Казалось бы, что ничего необычного, вот только футболист немного перестарался. Прямо с середины своей "штрафной" игрок клуба отправил мяч через все поле в ворота оппонента.

Aproveita porque não vês disto todos os dias! ???? Ricardo Nunes marcou de ???????????????????????? ???? ???????????????????????? pelo Varzim!#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/95mPGophFL — Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 20, 2021

Этот момент попал на видео и впечатлил юзеров, но еще больше повеселило людей то, что это для Рикарду второй подобный гол в карьере. К слову, команда вратаря победила со счетом 2:0, а за ним был решающий гол. -0-