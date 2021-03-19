Посадку самолета без одного шасси записали на видео в Москве

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители аэропорта Внуково стали случайными свидетелями напряженного момента. Кадры разместили в YouTube.

В ролике можно заметить, как бизнес-джет заходит на посадку. Пилоты выровняли самолет, однако одна из стоек шасси отказала и не раскрылась. Свидетели перепугались, но профессионалы не подали вида.

Пилоты плавно посадили самолет и, по всей видимости, даже не знали, что у них неполадка. Самолет завалился на бок во время проезда по ВПП. К счастью, на борту был только экипаж. Из них никто не пострадал. -0-