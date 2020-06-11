Посадку самолета в густых джунглях показали на видео

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети набирает популярность ролик, на котором записана посадка одномоторного самолета в густых джунглях. Кадры опубликовали в Twitter.

На видео видно, как пилот управляет небольшим воздушным судном. Мужчина кружит над густыми джунглями, пытаясь найти место для посадки. Ему удается обнаружить подходящее пространство.

Y nosotros preocupados por el PAPI, ILS, LOCALIZER y la Mari en coche !!!@VolarEsPasion @GaboAir pic.twitter.com/Zp1HXSqAeb — Vuelos y Viajes (@flyezequiel) June 8, 2020

Пилот самолета успешно посадил аппарат на небольшую дорогу среди деревьев, а мастерство мужчины восхитило пользователей сети. "Впечатляющее пилотирование", "Вау, посадка непонятно где", "Одно дело посадка, но как он снова потом взлетит?", - написали юзеры. Ролик быстро стал вирусным и его за несколько дней посмотрели более 1,3 миллиона раз. -0-