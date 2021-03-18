Пощекотали нервы: джип в США завис над пропастью с людьми и собаками в салоне (Видео)

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случай небывалого везения произошел с супругами из штата Айдахо в США. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина и женщина в компании своих собак отправились в путешествие на большом пикапе. Все проходило хорошо, но только до того момента, как они выехали на опасный мост. Произошло ДТП, водитель не справился с управлением внедорожника и транспорт вылетел за ограждение.

К счастью, машина застряла, а после ее подцепили цепями с проезжающего грузовика. Джип завис над пропастью высотой в 30 метров, что, несомненно, пощекотало нервы всем в салоне авто. Некоторое время люди и собаки провисели в таком положении, пока не подоспела помощь с кранами. Спецтехника вытянула внедорожник на дорогу. Никто не пострадал, однако, по всей видимости, супругам впечатлений от путешествия хватит на всю жизнь. -0-