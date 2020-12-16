Посетитель зоопарка снял на камеру капибару, но случайно получился уморительный кадр

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь сети недавно опубликовал кадр с капибарой, которая быстро прославилась в сети.

Юзер вместе с дочкой решил взглянуть на животных, которые мирно отдыхали в бассейне. На прощание он решил сфотографировать одного из обитателей вольера, но благодаря случаю получился уморительный и вирусный снимок.

Фото Picabu

На фото можно заметить капибару, которая стоит у края бассейна, однако тут открывается тайна жителей зоопарка. Оказывается, они не прочь носить человеческую одежду. Разумеется, у пользователя получилась любопытная иллюзия, однако фотография быстро приобрела популярность и собрала множество веселых комментариев. -0-