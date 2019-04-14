После аварии с зондом "Берешит" Израиль отправит на Луну второй зонд

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. После крушения зонда "Берешит" израильская организация SpaceIL отправит на Луну второй космический аппарат. Об этом заявил глава организации Моррис Кан, передает "МИР 24" .

Кан – миллиардер, инвестор компании, занимающейся высокими технологиями. Он пообещал, что 14 апреля соберет совещание команды, создавшей "Берешит", и запустит работу над новым проектом "Берешит-2".

Аппарат "Берешит" вышел на орбиту спутника Земли, и это сделало Израиль седьмой страной в мире, добившейся такого успеха.

Но в момент посадки на Луну произошла авария, и аппарат был потерян. Если бы все прошло успешно, Израиль стал бы четвертой космической державой, доставившей аппарат на Луну.

Стоимость проекта составила $100 млн. Это первый частный и самый бюджетный из лунных проектов в истории.-0-