После шторма в Уэльсе открылся доисторический лес

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остатки доисторического леса из-под слоя воды и песка возрастом 4,5 тыс лет, вновь поднялись на поверхность у берегов Уэльса в Великобритании, сообщает The Daily Mail .

Участок морского дна стал виден благодаря сочетанию низких приливов и сильных ветров, вызванных штормом "Ханна" – порывы достигали 120 км в час.

Местные жители рассказали, что верхушки пней показывались еще в 2014 году, но вскоре снова скрылись на дне моря. Сейчас обнажился большой участок лесной чащи бронзового века, можно увидеть не только мощные стволы, но и корни деревьев.

Специалисты уточнили, что некогда у берегов Уэльса росли сосны, березы, дубы и ольха. Деревья погибли примерно 4 500 – 6 000 лет назад, когда уровень воды поднялся и образовался толстый слой торфа. Затопление леса могло стать основой для старинной легенды о погибшем королевстве, известном как "британская Атлантида".

В средневековых хрониках сохранилось несколько ее описаний. В легендах также говорится, что иногда из-под воды доносится звон колоколов затопленной церкви.-0-