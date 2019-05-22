После шторма в Уэльсе открылся доисторический лес

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остатки доисторического леса из-под слоя воды и песка возрастом 4,5 тыс лет, вновь поднялись на поверхность у берегов Уэльса в Великобритании, сообщает
Участок морского дна стал виден благодаря сочетанию низких приливов и сильных ветров, вызванных штормом "Ханна" – порывы достигали 120 км в час.
Местные жители рассказали, что верхушки пней показывались еще в 2014 году, но вскоре снова скрылись на дне моря. Сейчас обнажился большой участок лесной чащи бронзового века, можно увидеть не только мощные стволы, но и корни деревьев.
Специалисты уточнили, что некогда у берегов Уэльса росли сосны, березы, дубы и ольха. Деревья погибли примерно 4 500 – 6 000 лет назад, когда уровень воды поднялся и образовался толстый слой торфа. Затопление леса могло стать основой для старинной легенды о погибшем королевстве, известном как "британская Атлантида".
В средневековых хрониках сохранилось несколько ее описаний. В легендах также говорится, что иногда из-под воды доносится звон колоколов затопленной церкви.-0-
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