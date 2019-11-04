Последний Boeing 747 израильской авиакомпании нарисовал в небе автопортрет

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Boeing 747 авиакомпании El Al Airlines отправился накануне в свой последний рейс, во время которого нарисовал в небе собственный портрет.

Силуэт самолета возник после нескольких часов полета над Средиземным морем. Авиалайнер выполнял свой последний рейс из Рима в Тель-Авив, после чего ему предстояло уйти на покой.

Пилоты самолета, которые провели с воздушным судном в полете не один год, решили красиво попрощаться со своей "рабочей лошадкой". Они нарисовали многокилометровый портрет в небе, а компания вела прямую трансляцию в Facebook . -0-