 "Последний наемник", или Легендарный шпагат Жан-Клод Ван Дамма снова в деле

Рассылка
Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 6 сентября 2021
Минск
+13°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.9823
USD
2.5123
100 RUB
3.4515
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
12:22
В Харькове протестуют работники авиазавода
В мире
12:21
Гендиректор "Белоруснефти": в области добычи нефти в Беларуси наметились серьезные подвижки
Экономика
12:20
Белорусские футболисты сыграют с португальцами в квалификации молодежного чемпионата Европы
Спорт
12:16
В Гомеле при разрушении качелей пострадал ребенок. Суд взыскал с предприятия Br10 тыс.
Происшествия
12:15
ГПК: литовские и польские пункты пропуска не выполняют договоренности по оформлению грузовиков
Общество
12:12
"Буду поддерживать, пока я Президент". Лукашенко напомнил, как "Белоруснефть" спасла страну
Президент
12:07
Кочанова: избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность
Общество
12:01
Марию Колесникову приговорили к 11 годам, Максима Знака к 10 годам колонии
Происшествия
12:00
В Минске на ул.Орловской из-за ДТП затруднено движение
Регионы
11:47
В аварии под Волковыском пострадал 15-летний пассажир
Происшествия
11:46
Финальный этап "Кожаного мяча" стартовал в Минске
Спорт
11:43
Девять станций обезжелезивания ввели в эксплуатацию в Гомельской области с начала года
Регионы
11:42
Шпаковский: с подписанием союзных программ формируется пространство равных возможностей в экономике
Общество
11:40
Солдатский штык и пехотные тесаки XVIII-XIX веков исследованы экспертами в Могилеве
Регионы
11:39
Лукашенко пообещал "Белоруснефти" "крышу" в вопросе развития инфраструктуры под электромобили
Президент
11:32
"Нутром чую, что есть нефть". Лукашенко рассчитывает нарастить добычу нефти в Беларуси до 3-3,5 млн т
Президент
11:29
От экономиста до слесаря: мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 7 сентября
Регионы
11:27
Жертвами урагана "Ида" в США стали 63 человека
В мире
11:23
Более 100 человек участвуют в семинаре по вопросам работы центров трансфера технологий
Общество
11:23
Лукашенко на встрече с Путиным 9 сентября может поднять вопросы в нефтяной сфере
Президент
11:22
В Солигорске погиб годовалый ребенок
Происшествия
11:20
В Гродно мужчина заправил авто по чужой банковской карте и стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
11:20
Церемония подписания документов о передаче Беларуси 500 тыс. доз вакцины Sinopharm состоялась в Минздраве
Общество
11:19
К новому учебному году Беларусбанк запустил новый Клуб "Z-класс"
Общество
11:10
Лукашенко о разработке месторождений в Беларуси: если бы нам 8-9 млн т нефти, жили бы лучше самых богатых стран
Президент
11:09
В России за сутки выявили 17 856 случаев заражения COVID-19
В мире
11:07
Белорусы вышли в полуфинал Игр стран СНГ в турнире по баскетболу 3х3
Спорт
11:06
ФОТОФАКТ: Участники автопробега "Символ единства" 6 сентября в Гродно
Регионы
11:03
Астрономы объявили об открытии нового типа звезд
Технологии
10:50
За минувшие выходные в Минске произошло 121 ДТП
Происшествия
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
06 сентября 2021, 10:47
"Последний наемник", или Легендарный шпагат Жан-Клод Ван Дамма снова в деле
Легендарный актер вновь пытается переосмыслить и высмеять свой экранный стиль, приняв участие в новой эксцентричной картине "Последний наемник".
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Калейдоскоп
Собачий парикмахер преобразила заросшего песика до полной неузнаваемости
ФОТОФАКТ: Уникальная живописная картина на северо-западе Китая
Невеста Роналду стала звездой красной дорожки, превратившись в точную копию Моники Беллуччи
Житель Китая запечатлел молнию, которая 12 раз ударила в одно место (Видео)
Все мы по понедельникам немного Клиффорд: засыпающий щенок умилил сеть (Видео)
Кот просто хотел прыгнуть на шкаф, но чуть не разнес весь дом (Видео)
Главное
Лукашенко о разработке месторождений в Беларуси: если бы нам 8-9 млн т нефти, жили бы лучше самых богатых стран
Лукашенко пообещал "Белоруснефти" "крышу" в вопросе развития инфраструктуры под электромобили
Кочанова: избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность
Начни новую жизнь в новом комплексе Minsk World! До 15 сентября действуют летние цены – от 2100 рублей за ㎡!
Топ-новости
Лукашенко на встрече с Путиным 9 сентября может поднять вопросы в нефтяной сфере
"Буду поддерживать, пока я Президент". Лукашенко напомнил, как "Белоруснефть" спасла страну
Гендиректор "Белоруснефти": в области добычи нефти в Беларуси наметились серьезные подвижки
"Нутром чую, что есть нефть". Лукашенко рассчитывает нарастить добычу нефти в Беларуси до 3-3,5 млн т
Шпаковский: с подписанием союзных программ формируется пространство равных возможностей в экономике
ГПК: литовские и польские пункты пропуска не выполняют договоренности по оформлению грузовиков
Белорусские архитекторы создали спорткомплекс, который попал в финал MIPIM Awards 2021 в Каннах
Церемония подписания документов о передаче Беларуси 500 тыс. доз вакцины Sinopharm состоялась в Минздраве
ФОТОФАКТ: Участники автопробега "Символ единства" 6 сентября в Гродно
Щекин: надвигающийся миграционный кризис мирового масштаба вызывает панический страх у европейцев
Финальный этап "Кожаного мяча" стартовал в Минске
БЖД продлила акцию "Дети и безопасность" до 10 сентября
К новому учебному году Беларусбанк запустил новый Клуб "Z-класс"
Пресс-конференция о поддержке одаренной и талантливой молодежи состоится в БЕЛТА 7 сентября
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
С нами интереснее
курсы
гороскоп
погода
тв программа
Темы
Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси
Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Олимпиада в Токио
Репортаж БЕЛТА
Специальный репортаж
Год народного единства
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.