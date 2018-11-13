Последний сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний восьмой сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года, сообщает телеканал HBO на официальной странице сериала в Twitter.

В опубликованном в посте небольшом ролике можно увидеть видеозаписи с кадрами из предыдущих сезонов. О точной дате, когда стартуют новые серии, не сообщается. Предполагается, что всего будет шесть эпизодов.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези на основе цикла романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина.-0-