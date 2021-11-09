Послушный пес выполнил команду девушки, которая сразу же об этом пожалела (Видео)

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из США попала в уморительную ситуацию. Благо, рядом с домом висела камера наблюдения, которая все записала на видео.

Женщина прогуливалась со своим псом по улице, когда тот заметил нечто интересное. Видео с этим моментом разместили на YouTube. Животное побежало к траве, где находилась белка. Пес схватил зверька, однако это не понравилось хозяйке. Женщина приказала своему питомцу бросить дикого обитателя. Так любимец и поступил, однако в следующий момент американка об это пожалела.

Послушный пес выполнил команду, но в своей манере. Вместо того, чтобы опустить белку на землю – он подбросил ее, из-за чего лесной обитатель оказался на плечах испуганной женщины. Местная жительница принялась кричать и сбрасывать зверька, а вот пользователи во время просмотра ролика могли только плакать от смеха. -0-