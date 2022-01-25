Посмотрите на пятки – медики указали на скрытый признак сахарного диабета

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи и телеведущие Елена Малышева и Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" рассказали о скрытом симптоме, который может указывать на развитие сахарного диабета. Они отметили, что о наличии заболевания могут свидетельствовать трещины на пятках.

Гельдман объяснил это тем, что при сахарном диабете нарушается питание нижних конечностей. И первое, на что стоит обратить внимание – это пятки. Трещины на этом участке человеческого тела могут появляться из-за повреждения сосудов и нервов. В результате чего и нарушается питание тканей.

Коллега Германа Гандельмана Елена Малышева добавила, что трещины на пятках могут не причинять человеку боль. И именно безболезненное поражение ткани – серьезный звонок и признак сахарного диабета.-0-

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