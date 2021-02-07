Постояльцы съехали с квартиры и только тогда арендатор увидел результат 20-летнего курения в доме (Фото)

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Reddit появился очень любопытный пост, который может наглядно продемонстрировать долгосрочное влияние привычек на человека и его жилище.

Пользователь разместил фото одной из своих квартир, которую он сдавал в аренду последние 20 лет. Из помещения убрали всю мебель, оставив только голый пол и стены. Тут и открылась очень любопытная картина. Оказалось, напольное покрытие очень сильно потемнело.

Прикинув все возможные причины, хозяин определили источник. Он рассказал, что последние 20 лет здесь жили люди, которые любили покурить в квартире, а также они ежедневно жгли как минимум по пять свечей. Эта гремучая смесь из дыма испортила пол и лак. В итоге получились настоящие черные дорожки. Ради интереса мужчина сравнил состояние досок с квартирой этажом выше и результат кардинально отличался. Необычный пост привлек внимание юзеров и быстро набрал популярность, собрав множество лайков. -0-

Фото Reddit