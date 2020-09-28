Постоянный клиент оставил доставщику пиццы $12 тысяч чаевых

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американского города Рой постоянно заказывал доставку пиццы и в один из дней оставил курьеру $12 тысяч чаевых. Об этом пишет издание Today.

Каждый заказ с пиццей ко дверям американца приносил 89-летний Дерлин Ньюри, который подрабатывал, чтобы у него были дополнительные средства для оплаты счетов.

Мужчина решил, что так не должно быть и в соцсетях рассказал историю пенсионера и опубликовал в TikTok ролик с ним. Доставщик каждый раз передавал заказ с фразой "Здравствуйте, вы хотите немного пиццы?", которая очень полюбилась юзером.

89-year old Derlin Newey is a pizza delivery man who received a surprise delivery of his own today. A couple who got to know him from his pizza deliveries raised $12,000 to help him out. He had no idea. The full story runs tonight on @KSL5TV at 6. #ksltv #goodnews pic.twitter.com/Z83K5LTKPh — Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 22, 2020

Постоянный клиент решил собрать деньги для пенсионера и ему удалось. В следующий раз мужчина забрал и оплатил пиццу, а затем оставил доставщику пиццы $12 тысяч чаевых. Разумеется, курьер был ошарашен таким поступком, а юзеры сети поблагодарили автора ролика за правильный поступок. -0-