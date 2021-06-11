Поступок жениха перед алтарем разделил соцсети на два лагеря (Видео)

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка поделилась видео, которое каждый может воспринять по-разному.

Женщина по имени Тейлор Лорен поделилась кадрами, которые были сделаны четыре года назад во время ее свадьбы. На видео запечатлена свадебная церемония, когда невеста идет к алтарю, а будущий муж ждет ее. В этот трогательный момент девушка волновалась, а вот мужчина совершил неоднозначный поступок.

Жених достал смартфон и начал проверять соцсети. Одни посчитали подобное поведение полным неуважением, а другие, напротив, посчитали, что мужчина тоже очень сильно переволновался и растрогался. Они уверены, что таким способом будущий муж пытался не заплакать. Впрочем, ролик привлек внимание юзеров и собрал 2,4 миллиона просмотров. -0-