Посвящение в пингвины по мотивам "Короля льва" до слез рассмешило юзеров сети (Видео)

Фото yimg
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка-орнитолог из Приморского океанариума разместила в TikTok уморительный ролик, который изрядно повеселил юзеров.
Девушка с коллегами решила повторить легендарную сцену из мультфильма "Король лев", только вот главным героем ролика стал новый обитатель заведения - пингвин. Девушка повторила кадры по всем правилам кинематографа, что сделало ролик еще более забавным и популярным. Апогеем стал показ пингвина его собратьям.
Видео в TikTok собрало более 3,6 млн просмотров и до слез рассмешило юзеров, которые оставили множество комментариев.-0-
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