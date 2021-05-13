Потерянная сестра? Ирина Шейк на новом фото стала копией Ким Кардашьян

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая модель Ирина Шейк представила в Instagram новый пост, который взволновал и вызывал массу вопросов у поклонников.

Знаменитость решила поделиться с фолловерами несколькими пикантными кадрами. Несомненно, красота Ирины Шейк привлекла внимание поклонников, но еще больше тех взволновал снимок модели в черном наряде. Звезда примерила стильный костюм и сделала прическу, из-за чего стала копией Ким Кардашьян.

Ирина Шейк. Фото из Instagram

Разумеется, этот факт вызвал обсуждение среди юзеров. Одни посчитали, что такой образ не очень идет Ирине Шейк, а другие, напротив, задались вопросом, не потерянная ли сестра Кардашьян на фото? Впрочем, это только прибавило популярности посту, который за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков. -0-