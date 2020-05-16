Потерянное кольцо вернулось к владельцу спустя 38 лет

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американец из штата Юта потерял в 1982 году в Германии кольцо выпускника, но оно к нему вернулось спустя 38 лет. Об этом сообщает UPI.

Скотт Сандерс забыл свое кольцо в туалете в немецком городе Битбург. После того, как он вспомнил о нем, кольца уже не было. Мужчина уже смирился с тем, что никогда не увидит украшение, однако у судьбы были свои планы.

Оказалось, что кольцо нашел отчим Дэна Томандера. Долгое время он его хранил, а потом решил показать пасынку. Мужчина рассказал, что украшение попалось к нему в руки, когда тот прогуливался по пляжу в Нью-Йорке 30 лет назад. Дэн предложил найти хозяина с помощью социальных сетей.

Удивительно, но небольшое расследование помогло найти владельца, который все это время находился в восьми километрах от дома. Потерявший кольцо мужчина встретился с Дэном и драгоценное украшение вернулось владельцу спустя 38 лет. -0-