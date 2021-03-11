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Калейдоскоп
11 марта 2021, 09:00

Потерянные сестры? Блогерши поразительно похожи на девушек из семейства Кардашьян

Соня. Фото из Instagram
Соня. Фото из Instagram

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две девушки по имени Соня и Файза приобрели широкую популярность в Instagram, а все благодаря своей внешности.

Скорее даже речь идет не о конкретном внешнем виде девушек, а о том, что они поразительно похожи на сестер Кардашьян. При первом взгляде на фото можно подумать, что аккаунт принадлежит одной из представительниц знаменитого семейства или, как минимум, ее двум потерянным сестрам.

Разумеется, поразительное сходство принесло девушкам популярность, а также 1,2 миллиона подписчиков на странице в Instagram. -0-

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