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Калейдоскоп
16 ноября 2020, 17:50

Потерявшийся кот вернулся домой и растрогал всех своей реакцией на голос хозяйки (Видео)

Фото PxHere
Фото PxHere

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка в TikTok поделилась очень трогательными кадрами, которые никого не оставили равнодушными.

Автор ролика рассказала, что однажды оставила дверь дома открытой и через нее сбежал ее рыжий кот. Питомец заблудился на шумных улицах, а испуганная владелица принялась его искать повсюду.

Спустя 18 часов потерявшийся котик вернулся к дому, где для него уже была подготовлена еда и вода. В этот момент сработало оповещение с камеры и тогда радостная хозяйка побежала встречать усатого любимца.

@thelmahale

Hug your fur babies!! ???? I am so happy he's home but he's walking really weird so we're taking him to the vet tomorrow ##STEMLife ##FanEdit

♬ TOM ROSENTHAL HOME COVER - Hannah West

Трогательная встреча попала в объектив системы видеонаблюдения, на которой видно, как девушка начинает звать кота. В этот момент он устремляет на нее взгляд, а после со всех лап бежит к ней, забыв про еду. Этот момент растрогал пользователей, что и помогло кадрам собрать более 10 млн просмотров. -0-

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