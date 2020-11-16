Потерявшийся кот вернулся домой и растрогал всех своей реакцией на голос хозяйки (Видео)

Фото PxHere

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка в TikTok поделилась очень трогательными кадрами, которые никого не оставили равнодушными. Автор ролика рассказала, что однажды оставила дверь дома открытой и через нее сбежал ее рыжий кот. Питомец заблудился на шумных улицах, а испуганная владелица принялась его искать повсюду. Спустя 18 часов потерявшийся котик вернулся к дому, где для него уже была подготовлена еда и вода. В этот момент сработало оповещение с камеры и тогда радостная хозяйка побежала встречать усатого любимца. @thelmahale Hug your fur babies!! ???? I am so happy he's home but he's walking really weird so we're taking him to the vet tomorrow ##STEMLife ##FanEdit ♬ TOM ROSENTHAL HOME COVER - Hannah West Трогательная встреча попала в объектив системы видеонаблюдения, на которой видно, как девушка начинает звать кота. В этот момент он устремляет на нее взгляд, а после со всех лап бежит к ней, забыв про еду. Этот момент растрогал пользователей, что и помогло кадрам собрать более 10 млн просмотров. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!