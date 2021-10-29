Потрясающее атмосферное явление попало на видео в США

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина, проживающий на Аляске, поделился интересными кадрами на YouTube, которые восхитили юзеров сети.

Американцу во время долгой полярной ночи удалось запечатлеть на видео потрясающее атмосферное явление – Северное сияние. По словам мужчины, подобное явление случается каждый день во время "долгой ночи" и украшает небо Аляски. Необычный вид и красота очаровывают, что делает подобное явление незабываемым.

Причем, мужчина использует обычную камеру и не прибегает к помощи специальных устройств, из-за чего кажется, что человек лично наблюдает за восхитительным танцем света в небе над Аляской. Неудивительно, что кадры впечатлили сеть и быстро собрали огромное число просмотров. -0-