Поцелуи олененка и мопса умилил пользователей сети - видео

Скриншот из видео
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятно милые кадры удалось запечатлеть во время прогулки в Великобритании.
Хозяева двух мопсов мирно прогуливались, когда из леса появился неожиданный гость. Маленький олененок с опаской вышел из лесной чащи и принялся искать друзей.
Через некоторое время малыш увидел двух мопсов и направился к ним. Какого же было удивление хозяев, когда один из песиков и маленький лесной житель подружились.
Люди не упустили момент и включили камеру, когда олененок и мопс обменялись поцелуями. Этот момент так умилил пользователей сети, что они не смогли сдержать восхищения и оставили множество восторженных комментариев. -0-