Поцелуй Успенской и Закировой: необычная презентация нового дуэта

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любовь Успенская опубликовала в Instagram видео с презентацией новой песни.

Звезда выложила необычное фото, на котором она целует Наргиз Закирову в губы: "Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами замечательной новостью. С дорогой Nargizzakirova_official мы готовим для вас подарок. Шикарный дуэт, песню, в которую мы вложили душу. Я делюсь с вами этой музыкой с огромным трепетом и с большой нежностью".

"Только эта музыка сможет передать вам наше душевное, внутреннее состояние! Только чувственные люди смогут понять и услышать ее! Мы - едины! Для любви, дружбы, верности, добра - нет границ! И с помощью этой прекрасной песни мы хотим поделиться с вами самым светлым, искренним и сокровенным", - добавила в подписи к посту Любовь Успенская.

Поклонники были в восторге от такого дуэта: "Просто идеально смотрятся две такие шикарные дамы", "От берега до берега" - какие же вы прекрасные подруги, Любовь и Наргиз. Два безумно талантливых и творческих человека в дуэте - это нечто потрясающее.С нетерпением ждем!", "Хотела бы быть на месте Наргиз!"-0-