Повар из Японии показал, как готовит ядовитую рыбу (Видео)

Фугу – деликатес, который мечтают попробовать многие гурманы. Это блюдо готовят лучшие повара Японии из рыбы под названием бурый скалозуб. Японский повар поделился на своем канале видео, где рассказал многие секреты приготовления опасного продукта.

Бурый скалозуб имеет необычное строение. У этой рыбы почти нет чешуи, зато она обладает тонкой кожей, которая способна растягиваться. В естественной среде обитания скалозуб набирает большое количество воды и приобретает форму шара с шипами. Таким образом она защищается от хищников. Однако самая большая опасность заключается в смертельном яде рыбы – тетродотоксине.

Именно поэтому перед употреблением скалозуба в пищу необходимо совершить определенные манипуляции. В ролике, опубликованном на YouTube, повар показал свое мастерство, очищая рыбу от опасного яда.

Видео очень понравилось пользователям сети. Оно набрало более 6 миллионов просмотров и 65 тысяч лайков. Многие подписчики канала поблагодарили кулинарного мастера в комментариях за то, что он показал секреты приготовления фугу. Но повторять в домашних условиях такое блюдо не стоит: опасно для жизни!