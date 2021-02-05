Повар показал дрожжевое тесто изнутри, но у многих это фото вызвало смешанные чувства

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно парень на Reddit опубликовал фото, пытаясь показать нечто необычное, но вместо этого перепугал тысячи людей.

Повар решил показать дрожжевое тесто изнутри. Для этого он взял заготовку для пиццы и снял верхний слой, продемонстрировав "внутренности". Пост привлек внимание людей и многие восхитились увиденным, однако трипофобам было не до веселья.

Фото Reddit

Люди всерьез испугались, о чем написали в комментариях. Таких отзывов набралось много, но ни у кого не возникло сомнений, что это фото вызвало у людей смешанные чувства. -0-