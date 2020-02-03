"Пожалуй, отпишусь" - Ксения Собчак показала свое истинное лицо

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram забавный ролик, который вызвал множество вопросов.

Звезда показалась в неожиданном образе "Бабы-Яги", заинтриговав поклонников. Собчак демонстрирует макияж, который у многих подписчиков вызвал смех.

Телеведущая подписала пост, признавшись, что это ее "истинное лицо". Таким способом Ксения Собчак анонсировала нечто интересное.

Фанаты с юмором приняли ролик и написали об этом в комментариях. За несколько дней их набралось более 6,5 тысяч, а просмотры продолжают расти. -0-