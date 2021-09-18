"Пожар!": Светлана Ходченкова порадовала Instagram снимком с пляжа

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram снимок в купальнике и пленила юзеров сети.

Знаменитость уже некоторое время находится в жаркой стране, где наслаждается солнцем и морем. Конечно, актриса Светлана Ходченкова не могла упустить шанса и порадовала юзеров соцсети знойным снимком с пляжа в бикини. Для похода на море звезда выбрала раздельный яркий купальник в кислотных цветах, а стройная фигура приковала внимание.

Разумеется, пользователи Instagram и поклонники Светланы Ходченковой не смогли пройти мимо соблазнительного кадра. "Пожар!", "Мисс Совершенство!", "Красавица", - написали юзеры. Неудивительно, что пост за короткое время собрал огромное число лайков. -0-