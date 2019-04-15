Пожарные 11 часов спасали кошку из отсека с электропроводами

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ницце сотрудники пожарной службы 11 часов пытались вытащить застрявшую в стене кошку, сообщает французский телеканал BFM .

Животное было обнаружено в отсеке с электропроводами. Спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось прорезать дыру в стене и использовать эндоскопическую камеру, чтобы избежать повреждения кабелей и не нанести травмы животному. В операции принимали участие 19 пожарных.

Сейчас кошке ничего не угрожает, ее вернули хозяйке.

После завершения спасательной операции отдел пожарной охраны на своей официальной странице в Twitter опубликовал две фотографии животного с подписью "Миссия выполнена успешно".-0-