Пожарные из Австралии помогли животным и сделали календарь - это очень горячо и мило (Фото)

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конец 2019 года и начало 2020 выдалось для Австралии очень тяжелым. Сильные лесные пожары забрали жизни почти миллиарда животных, что, разумеется, отразится на природе континента.

Хоть пожарные и смогли побороть огненную стихию, однако она успела уничтожить естественную среду обитания многих диких животных, поэтому им необходима помощь человека. В 1993 году австралийские пожарные сделали первый календарь, чтобы собрать деньги на благотворительность.

В этот раз они решили сделать тоже самое, но для животных и придумали очень милую идею. На их инициативу обратило внимание издание BoredPanda. Вместе с красивыми и рельефными пожарными в фотосессиях для календаря приняли участие очень милые животные. Эта задумка получилось невероятно "горячей" и супермилой. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. -0-

Фото BoredPanda