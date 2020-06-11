Пожарный спас маленькую девочку на 40-метровой высоте – видео

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный случай героизма запечатлели на видео в китайском городе Куньмин провинции Юнань. Пожарный смог спасти маленького ребенка, который едва не выпал с балкона, об этом сообщает Daily Mail.

Случай произошел 10 июня. Около часа дня в пожарную службу города поступило сообщение. Очевидец рассказал, что на балконе 13-го этажа повисла маленькая девочка. Пожарные незамедлительно отправились на место.

Приехав, они увидели, что на высоте 40 метров повис маленький ребенок. Спасатели принялись действовать и с помощью спецсредств спустились с балкона, несколькими этажами выше. Пожарный приблизился к девочке, которая стояла неподвижно. Она крепко обняла спасателя, который помог ей забраться в квартиру. В этот момент очевидцы удивительного спасения начали аплодировать.

С малышкой все хорошо, а позже нашлась и мама ребенка. Она рассказала, что на минуту вышла из квартиры, чтобы получить заказ у курьера. Девушка не подозревала, что может произойти нечто подобное. -0-