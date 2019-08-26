Пожары в Амазонии: как огонь уничтожает "легкие планеты"

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные пожары бушуют в лесах Амазонии, заполняя дымом "легкие планеты". За первые семь месяцев 2019 года огонь уничтожил более 1,86 млн га тропического леса. В результате пожаров погибают тысячи видов растений и животных, а население близлежащих городов дышит воздухом, отравленным дымом, сообщает Associated Press .

Наибольший урон лесные пожары нанесли Бразилии. По данным Национального института космических исследований, в 2019 году в стране зарегистрировано более 77 тыс. пожаров, что на 85% больше, чем в прошлом году.

Пожары также зафиксированы в соседних Боливии и Перу. Дым от лесных пожаров в Амазонии достиг севера Аргентины. По прогнозам ученых, на эту страну пожары окажут долгосрочное воздействие - из-за гибели лесов в регионе будет выпадать меньше осадков.

Помощь Бразилии и Боливии в борьбе с лесными пожарами предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор. На саммите G7 лидеры стран "большой семерки" заявили, что готовят план помощи Бразилии в борьбе с пожарами и ликвидации ущерба. Помощь будет включать в себя как технические, так и финансовые механизмы.

Влажные тропические леса Амазонии - самый крупный тропический лесной массив в мире. Они производят огромное количество кислорода и сдерживают изменение климата на планете.-0-

Фото Associated Press