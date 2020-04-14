Пожилая женщина с помощью плаката попросила дочку привезти "самое необходимое" для карантина - фото

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Канады поделилась в Facebook забавной историей, которая в тот же миг стала вирусной.

Женщина из Онтарио показала снимок своей 82-летней мамы, которая встречает ее, пребывая уже долгое время на карантине. Раз в пару дней девушка завозит женщине продукты, но в этот раз, 82-летняя пенсионерка встречала дочь с плакатом, на котором было написано то, что быстрее остального заканчивается во время самоизоляции.

Женщина разместила на окне огромный плакат с одной единственной надписью: "Нужно больше вина!". Все это она дополнила задорной улыбкой и пустой бутылкой.

Пользователи Facebook поддержали пенсионерку и отметили, что возьмут себе на вооружение подход к самоизоляции этой женщины. Пост собрал в социальной сети 43 тысячи лайков и более 256 тысячи репостов.-0-