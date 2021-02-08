Пранк вышел из-под контроля: парень притворялся грабителем - его застрелили

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США молодой человек получил смертельное ранение во время съемки пранка для YouTube. Об этом сообщает Sky News.
Блогер уже не в первый раз разыгрывал прохожих, притворяясь грабителем в городе Нэшвилл. 20-летний парень обзавелся ножом для мясника и вместе с другом отправился изображать грабителей перед прохожими.
В какой-то момент пранкеры наткнулись на 23-летнего Дэвида и решили подшутить над ним. Они направились в его строну, но парень испугался и достал оружие, совершив несколько выстрелов в блогера. Пранк вышел из-под контроля, ведь молодой человек получил несколько смертельных ранений. В полиции владелец оружия пояснил, что не знал о съемках видео и использовал пистолет для самообороны. Полицейские не выдвинули стрелявшему никаких обвинений.