Православная церковь отказалась развенчать брак Петросяна и Степаненко

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Русской православной церкви отказали юмористу Евгению Петросяну развенчать его брак с Еленой Степаненко, сообщает "МИР 24" .

Юмористы венчались около 10 лет назад. Прошение о расторжении такого союза должно подаваться вместе с официальным свидетельством о разводе.

Чаще всего в развенчании отказывают инициаторам развода. Разрешение в большинстве случаев дается потерпевшей стороне.

Официальный брак Петросяна и Степаненко был расторгнут в ноябре 2018 года.-0-