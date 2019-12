Праздники наступают: обитатели Лондонского зоопарка получили первые рождественские подарки

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоопарке Зоологического общества Лондона (ZSL) запустили обратный отсчет до Рождества. Здешним обитателям вручили первые подарки по случаю наступающих праздников, сообщает новостной сайт Yahoo! News.

Смотрители украсили зоопарк рождественской атрибутикой, а также подготовили для его многочисленных питомцев вкусные подарки. Лемуры и беличьи обезьяны (саймири) получили вегетарианские угощения - животные с любопытством и нетерпением извлекали фрукты и овощи из красных рождественских чулок. А суматранский тигр Асим, проснувшись утром, обнаружил в своем вольере подарочные коробки, наполненные его любимыми крыльями индейки.

Зоопарк Зоологического общества Лондона открыт круглый год, за исключением Рождества - в этот день его работники и животные отдыхают.-0-

Christmas came early for some animals at London's zoo. #ZSLLondonZoo #LondonZoo #London #CuteAnimals #Xmas pic.twitter.com/35oRBbCIjY