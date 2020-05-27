Преданная собака три месяца ждала хозяина в больнице, но он так и не пришел

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трогательная история произошла в китайском городе Ухань. Верная собака три месяца ждала своего хозяина в больнице, который скончался от коронавируса. Внимание на историю обратило издание Oriental Daily News.

В феврале местного жителя доставили в больницу с коронавирусом. Через несколько часов на пороге появился его преданный пес, который последовал за своим хозяином. Пациент не смог победить болезнь и умер, но пес продолжал терпеливо ждать его на входе.

Преданного песика заметила местная хозяйка магазина и дала ему прозвище Сяо Бао – "Маленькое Сокровище".

Женщина подкармливала собаку и тот привязался к ней, однако все попытки забрать животное домой проваливались. Пес возвращался обратно в больницу и продолжал ждать своего хозяина.

В конце концов, верному псу все же пришлось покинуть медцентр. Сяо Бао передали в местный приют для животных, который пообещал найти для него новый дом. -0-