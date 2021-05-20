Предложение руки и сердца превратилось в комедию, когда неуклюжая девушка взяла камеру

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждая пара мечтает о том, чтобы их первые моменты брака начались с очень романтичного и трогательного предложения. Последовать всем правилам решил и мужчина из ЮАР. Внимание на историю обратило издание East Coast.

Будущий жених придумал план и нашел красивое место, а после решил по секрету поделиться с сестрой невесты своей идеей. Девушка не раздумывая решила помочь, однако это было ошибкой.

В важный день все трое людей отправились на пляж. Мужчина достал кольцо, а сестра по имени Селин была так взволнована, что достала телефон и принялась снимать происходящее. По задумке все должно было пройти успешно, но никто не учел, что камеру взяла неуклюжая девушка.

После этого предложение руки и сердца превратилось в комедию, ведь сестра не заметила камень и рухнула на землю. Казалось бы, что ничего такого, однако затем Селин упала на пляжный песок еще два раза. Всю комичность ситуации удалось запечатлеть с другого ракурса. Мужчина поделился двумя роликами в Facebook, которые быстро набрали популярность. В итоге все закончилось благополучно и невеста приняла предложение, а вот Селин уже стала героем мемов. Вот как это выглядело с камеры телефона сестры. -0-